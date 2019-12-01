Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki tarım aracı alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tarım aracı alev aldı - Son Dakika

Seyir halindeki tarım aracı alev aldı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seyir halindeki biçerdöver alev alarak yandı.

Seyir halindeki tarım aracı alev aldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seyir halindeki biçerdöver alev alarak yandı.


Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesi ile Hilvan ilçesi karayolunun 15'inci kilometresinde biçerdöver ile seyir halinde olan Mahmut G., motor kısmından alevlerin yükseldiğini görünce aracı yolun kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozova Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle biçerdöverin ön kısmında hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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