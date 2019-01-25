Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Alev Yandı

1 saat önce

Osmaniye'de hareket halindeyken alev alan ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Alev Yandı, System.String[]
Osmaniye'de hareket halindeyken alev alan ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Osmaniye'nin D 400 yolu, Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Kanlıgeçit mevkiinde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü aracından indi. Çevredeki vatandaşlar, alev topuna dönen ticari araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

D-400 Karayolu, Osmaniye, 3. Sayfa
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