Seyir halindeki ticari kamyonet küle döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki ticari kamyonet küle döndü

15.07.2022 09:22

Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari kamyonet kısa sürede küle döndü.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari kamyonet kısa sürede küle döndü. Sürücü şans eseri kurtuldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesi Cumalıkızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu caddesinden doğu yönüne seyreden hafif ticari kamyonet sürücüsü, aracın motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracını yolun sağına çekti. Aracın durmasıyla motor kısmını saran alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Ticari araç tamamen yanarak küle döndü. Yangın anları ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki ticari kamyonet küle döndü - Son Dakika

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