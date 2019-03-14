Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırın alev alması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırın alev alması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Ali Manteş yönetimindeki 34 UG 3177 plakalı bulgur yüklü tır, Cizre- Nusaybin kara yolu 10. kilometresinde seyir halinde alev aldı.

Dumanların yükseldiğini gören sürücü Manteş, tırı durdurarak yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada yakıt tankı patladı.

Ağır yaralanan Manteş, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:58 Kaynak: AA

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