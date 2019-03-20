Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı.
Ankara
'nın Sincan
ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı.
Olay, Ankara'nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Çatalca
Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca Sokak üzerinde hareket halinde bulunan bir tır alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
Cani Adam, Tanımadığı Kişiyi "Deccal" Deyip Bıçaklayarak Öldürdü
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu
Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil