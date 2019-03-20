Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı.

Olay, Ankara'nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Çatalca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca Sokak üzerinde hareket halinde bulunan bir tır alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa
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