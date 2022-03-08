SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI

08.03.2022 22:11
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI

AKSARAY'da seyir halinde motor kısmından alev alan TIR'ın şoförü Atilla Mutlu (40), durdurduğu aracından inip canını son anda kurtardı.

AKSARAY'da seyir halinde motor kısmından alev alan TIR'ın şoförü Atilla Mutlu (40), durdurduğu aracından inip canını son anda kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ihlara Beldesi yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Atilla Mutlu yönetimindeki 68 ABS 925 hafriyat yüklü TIR'ın motor kısmı, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Durumu fark eden Mutlu, TIR'ı durdurup, araçtan inerek canını son anda kurtardı. Alevler ise kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken TIR'ın kabin kısmı ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI

YORUMLAR
500
Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu Seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Atilla Mutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALDI, SÜRÜCÜ CANINI SON ANDA KURTARDI - Son Dakika


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