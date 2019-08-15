Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı
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Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı

25 dakika önce

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandıHATAY - Hatay'da seyir halindeki tır motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.

Seyir halindeki tır alev alev böyle yandı
HATAY - Hatay'da seyir halindeki tır motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde İskenderun Denizciler otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki tırın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. Tırın yolun sağ şeritte yanması nedeniyle trafikte kontrollü olarak ilerledi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yanan tıra müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
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