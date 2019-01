Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandıADANA - Adana Pozantı karayolunda ilerleyen tomruk ve mobilya malzemesi yüklü tır alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre olay Adana Pozantı karayolu Adana'ya 40 km kala meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen ve tomruk ile mobilyada kullanılmak üzere ahşap yüklü olduğu öğrenilen 35 HC 3355 plakalı tır ve çekicisi birden alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yanan tırı terk ederek canını kurtardı. Fren balatalarından çıktığı tahmin edilen yangın ise güzergahtan geçen vatandaşlar tarafından an be an kayıt altına alındı. Zaman zaman patlamalarında gerçekleştiği olayda ölen yada yaralanan olmazken tır ve çekicisindeki yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.