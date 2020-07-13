Seyir halindeki TIR, alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR, çıkan yangında alev topuna döndü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR, çıkan yangında alev topuna döndü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bornova'dan Kemalpaşa yönüne giden Harun T.'nin kullandığı 26 BK 087 plakalı TIR, saat 12.00 sıralarında Belkahve Geçidi'ne geldiği sırada motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden Harun T., TIR'ı emniyet şeridine çekip, indi ardından da itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen TIR'a su sıkarak müdahale etti. Dorsesi boş olan ve Kemalpaşa'dan mal yüklemeye gittiği belirtilen TIR'daki alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi. Bu anlar da çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin sardığı TIR'dan patlama seslerinin geldiği duyuldu.  Polis ve itfaiye ekipleri TIR'daki yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor


İtfaiye, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki TIR, alev alev yandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:36:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeki TIR, alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]