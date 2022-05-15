SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

15.05.2022 19:09
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos liman bölgesinde seyir halindeki TIR, alev alev yandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos liman bölgesinde seyir halindeki TIR, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova? Filyos yolu liman bölgesine seyir halindeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dorsenin yandığını fark eden TIR sürücüsü bağlantıyı ayırarak TIR'ın ön bölümünü dorseden uzaklaştırdı. TIR'ın yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, TIR'ın dorsesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırdı. TIR'dan yükselen alevler ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çaycuma, Filyos, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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