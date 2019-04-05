Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tır Lastiğinden Çıkan Yangın Sonrası Alev Alev Böyle Yandı

Seyir Halindeki Tır Lastiğinden Çıkan Yangın Sonrası Alev Alev Böyle Yandı

43 dakika önce

Seyir halindeki tır lastiğinden çıkan yangın sonrası alev alev böyle yandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeki tır, lastiğinden çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Tır Lastiğinden Çıkan Yangın Sonrası Alev Alev Böyle Yandı, System.String[]
Seyir halindeki tır lastiğinden çıkan yangın sonrası alev alev böyle yandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeki tır, lastiğinden çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Akbük mevkiinde meydana geldi. 54 yaşındaki Tarık Olcar yönetimindeki 41 ABJ 151 plakalı tır lastiğinden çıkan yangın sonucunda yanmaya başladı. Tır şoförü Tarık Olcar lastiğin yanmaya başladığını görünce hemen kendini aracın içerisinden dışarı attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda yangın söndürme çalışması yaptı. Ancak alevler içerisinde kalan tır kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:44 Kaynak: İHA

Devrek, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu! Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek! Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tır Lastiğinden Çıkan Yangın Sonrası Alev Alev Böyle Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]