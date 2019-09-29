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Seyir halindeki tır yandı

42 dakika önce

Çorum'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

İrfan Türkmen'in kullandığı 19 BP 417 plakalı dorsesiz tırın motor kısmından, Çorum- Samsun kara yolu Eskice köyü yakınlarında duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, motor kısmı alev alan tırı durdurarak araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi yolu trafiğe kapattı. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de araçtaki yangını söndürdü.

Çalışmalar nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan Çorum-Samsun kara yolunun gidiş istikameti, yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı. Kullanılamaz hale gelen tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Sürücü Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken tırın motor kısmından yükselen alevleri fark ettiğini belirterek, "Hareket halindeydim, kendiliğinden ateş aldı. Kendimi dışarı zor attım. Sigorta patladı. Bir anda oldu." dedi.

Seyir halindeki tır yandı

Samsun, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:33 Kaynak: AA
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