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Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı - Son Dakika

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

13.02.2022 12:46

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarpan otomobil takla attı.

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı

OSMANİYE - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolunda aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada ters dönen otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Düziçi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Salman idaresindeki 80 ACB 530 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan Emre İçli idaresindeki 02 HN 262 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobil hurdaya dönerken sürücüde yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle otomobilden çıkartılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü olay yerinde hazır bekletilen ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

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Gaziantep, Otomobil, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı - Son Dakika
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