Üye Girişi
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı - Son Dakika

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

14.02.2022 00:58
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobil takla attı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada ters dönen otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Düziçi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 80 ACB 530 plakalı Tofaş otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Emre İçli idaresindeki 02 HN 262 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle otomobilden çıkartılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500

Gaziantep, Otomobil, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement