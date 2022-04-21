Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü - Son Dakika
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Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü

21.04.2022 12:01
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mahbutbey istikametinde seyir halindeki Ozan T. idaresindeki 13 AAK 060 dorse plakalı tıra, arkasından gelen 34 BG 605 plakalı otomobil çarptı.

Girdiği tırın altında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan kadının ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü

YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Marmara, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü - Son Dakika


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