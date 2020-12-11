Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza sonrası araçta sıkışan Yurttaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

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