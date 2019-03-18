Seyir Halindeki Tırda Yangın

Malatya'nın Darende ilçesinde seyri halindeki bir tırda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde seyri halindeki bir tırda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesi Medşeyh Türbesi yakınlarında yaşanan olayda A.Y. idaresindeli 76 AU 986 plakalı tırın tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı durdurarak hemen itfaiyeyi aradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende İstasyonundan kısa sürede olay yerine gelen ekipler Malatya'dan İstanbul'a plastik madde taşıyan tırdaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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