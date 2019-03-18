Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tırda Yangın

Seyir Halindeki Tırda Yangın

14 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde seyri halindeki bir tırda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Seyir Halindeki Tırda Yangın, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde seyri halindeki bir tırda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesi Medşeyh Türbesi yakınlarında yaşanan olayda A.Y. idaresindeli 76 AU 986 plakalı tırın tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı durdurarak hemen itfaiyeyi aradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende İstasyonundan kısa sürede olay yerine gelen ekipler Malatya'dan İstanbul'a plastik madde taşıyan tırdaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Darende, Malatya, 3. Sayfa
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