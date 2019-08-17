Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki tırda yangın
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Seyir halindeki tırda yangın

1 saat önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Serdar Gültepe idaresindeki 16 PC 449 plakalı su yüklü tırın dorsesinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gültepe, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İtfaiye, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:31 Kaynak: AA
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