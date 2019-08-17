Seyir halindeki tırda yangın
1 saat önce
Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:31 Kaynak: AA
'nın Sarıçam
ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Serdar Gültepe
idaresindeki 16 PC 449 plakalı su yüklü tırın dorsesinde Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gültepe, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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