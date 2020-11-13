Seyir halindeki tırdan alevler yükseldi - Son Dakika

Seyir halindeki tırdan alevler yükseldi
13.11.2020 10:45
Bilecik'te seyir halindeki bir tırın arka lastik kısmında çıkan yangın, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Bilecik'te seyir halindeki bir tırın arka lastik kısmında çıkan yangın, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan tır, Bayırköy beldesine geldiği esnada arka lastik kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen yok kenarına çekerken, yangına Bayırköy Belde Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede araca sıçramadan söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK
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