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Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

6 saat önce

Seyir halindeki tırın dorsesi yandıEDİRNE - Edirne'de seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

EDİRNE - Edirne'de seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akkoyun yönetimindeki radyatör ve sucuk bağırsağı yüklü 34 BZK 661 plakalı TIR'ın dorsesinde, Edirne TEM Otoyolunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen alevler, dorsenin büyük bölümünü etkiledi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dorsede bulunan tonlarca sucuk bağırsakları ve radyatörler yanarak kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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