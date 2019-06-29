Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın - ŞANLIURFA
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Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın - ŞANLIURFA

33 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.
Viranşehir- Ceylanpınar kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 13 AAB 804 plakalı yonca yüklü tırın dorsesinde yangın başladı.
Dorseden duman yükseldiğini fark eden sürücü, yolun kenarına çektiği aracın ön bölümü dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tonlarca yoncanın yandığı, dorsenin zarar gördüğü yangının yol kenarındaki buğday tarlasına sıçraması sonucu ekinde de zarar oluştu.
Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:53 Kaynak: AA
Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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