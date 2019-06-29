Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın - ŞANLIURFA
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:53 Kaynak: AA
'nın Viranşehir
ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.
Viranşehir- Ceylanpınar
kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 13 AAB 804 plakalı yonca yüklü tırın dorsesinde yangın başladı.
Dorseden duman yükseldiğini fark eden sürücü, yolun kenarına çektiği aracın ön bölümü dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tonlarca yoncanın yandığı, dorsenin zarar gördüğü yangının yol kenarındaki buğday tarlasına sıçraması sonucu ekinde de zarar oluştu.
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