Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir tırın römorkunun lastikleri alev aldı.

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir tırın römorkunun lastikleri alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bölgede uygulama yapan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu ilçe girişinde meydana gelen olayda seyir halindeki Murat D. idaresindeki 55 UZF 478 plakalı tırın römork bölümündeki lastik balatalarının aşırı ısınması sonucunda lastikler alev aldı. Kısa sürede çoğalan alevler bir anda römorku sardı. O bölgede uygulama yapan ve yangını fark eden Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı polis ekipleri hızla olay yerine giderek yangın tüpünü kaparak yangına müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis ekipleri tarafından yangının büyümesi önlenirken bir süre sonra olay yerine ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. İlçe trafik ekiplerince yangın bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Çevre yolunda trafik bir süreliğine dururken yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tır çekicisinin yol dışı edilmesiyle çevre yolunda trafik normal akışına döndü. - BİLECİK

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bilecik, Bozüyük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 00:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi         
00:09
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Abdurrahim Albayrak'ın Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim         
17:41
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz krize yol açtı Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz krize yol açtı         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 00:52:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei