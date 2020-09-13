Seyir halindeki tırın lastikleri alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki tırın lastikleri alev alev yandı

Alevler zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki tıra bağlı dorsenin tekerlekleri alev alev yandı.

Olay, Kırıkkale- Samsun kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 UM 833 plakalı tuğla yüklü tıra bağlı dorsenin sağ arka tekerlekleri, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, hemen tırı boş bir araziye çekti. İhbar üzerine olay yerine giden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere hemen müdahale etti. Yangın, zamanında müdahale sonucunda daha da büyümeden söndürüldü. Müdahale esnasında kısa süreli trafiğe kapatılan yol, alevlerin söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.