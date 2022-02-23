Seyir halindeki traktör alev aldı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeyken yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki 38 TF 873 plakalı traktör bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk, yanan traktöre müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ