Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki traktör sürücüsünün vurulması
Son Dakika Güncel Seyir halindeki traktör sürücüsünün vurulması

Seyir halindeki traktör sürücüsünün vurulması

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, seyir halindeki traktör sürücüsünün tüfekle ateş edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Seyir halindeki traktör sürücüsünün vurulması, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, seyir halindeki traktör sürücüsünün tüfekle ateş edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Tepeli köyünde Şenol Aydemir'in traktörüyle seyir halindeyken öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, Ö.S, V.S ve D.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.S (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.S ile D.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

V.S'nin ifadesinde aralarında husumet olduğunu ve Aydemir'e beş el tüfekle ateş açtığını itiraf ettiği belirtildi.

Şenol Aydemir, 15 Eylül'de, traktörüyle seyir halindeyken tüfekle öldürülmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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