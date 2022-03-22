Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

22.03.2022 22:38

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı Kayseri'de seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı.

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

KAYSERİ - Kayseri'de seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu Derevenk Viyadüğü girişinde Ahmet E.'nin sürücüsü olduğu 38 E 2230 dorse plakalı tır seyir halindeyken alev aldı. Alevlerin yayılması üzerine Ahmet E. araçtan çıkarak durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri karayolunu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yanan tıra müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı
Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı
Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

YORUMLAR
500
HURDA DEPOSU YANDI HURDA DEPOSU YANDI Düzce'de ev yangını Düzce'de ev yangını

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kayseri, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 22:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement