Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

24.02.2022 16:32
Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki 21 M 0029 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yolcular hızla tahliye edilerek, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın söndürüldü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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