Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki 21 M 0029 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yolcular hızla tahliye edilerek, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın söndürüldü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.