Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi

Yolcu otobüsünün alev alev yandığı olay, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şayvana mevkiinde meydana geldi.

ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Dumanlar çıkan otobüs kısa sürede motor kısmında alev alarak yanmaya başladı.

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bu sırada ormana da sıçradı.

1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla otobüs ve ormanda çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altın alınarak söndürüldü. Yolcuların korku dolu anlar içinde izlediği yangınla ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı.