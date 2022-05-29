Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi

29.05.2022 16:51

Mersin'den Antalya'ya gitmek üzere olan yolcu otobüsünden bir anda dumanların yükseldiğini fark eden şoför, yolcuları araçtan indirdi. Durumu erken fark eden sürücünün dikkati sayesinde bir facia önlenirken, cayır cayır yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsünün alev alev yandığı olay, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şayvana mevkiinde meydana geldi.

ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Dumanlar çıkan otobüs kısa sürede motor kısmında alev alarak yanmaya başladı.

Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bu sırada ormana da sıçradı.

Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü

1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla otobüs ve ormanda çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altın alınarak söndürüldü. Yolcuların korku dolu anlar içinde izlediği yangınla ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü
Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü
Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü
Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
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Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda kurtuldu Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda kurtuldu Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
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SON DAKİKA: Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi - Son Dakika
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