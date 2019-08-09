Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gülek Boğazı mevkisinde meydana geldi. 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının çıkmasının ardından otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinin ardından alevler otobüsü tamamen kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otobüsteki yangını söndürdü.

Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, otobüsün alev aldığını fark edince yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
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