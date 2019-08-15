Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yanarken, durumun zamanında fark edilerek yolcuların araçtan inmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Anadolu Otoyolu
'nun İstanbul
yönüne seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yanarken, durumun zamanında fark edilerek yolcuların araçtan inmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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