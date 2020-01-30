Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Antalya'da yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da yolcu otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde, Alanya ilçesinin Okurcular mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların araçtan tahliye edilmesinin ardından çevredekilerin de yardımıyla alevlere ilk müdahale yapıldı.

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yolcular başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi.

Yangının, otobüsün çay servis ünitesinden çıktığı belirlendi.

Otobüste çıkan yangını ve söndürme çalışmalarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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