Kozan'da seyir halindeki alev alan araç korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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Kozan'da seyir halindeki alev alan araç korku dolu anlar yaşattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Gaziköy mahallesinde seyir halinde olan 27 ADS 752 plakalı Uğur Çağlar yönetimindeki araç alev aldı. Araçtan son anda çıkan araç sürücü aracının alev almasını çaresizce izlerken çevredeki bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde meydana araç yangınında bir araç seyir halinde alev aldı. Olay ilçeye bağlı Gaziköy mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Çağlar yönetimindeki 27 ADS 752 plakalı otomobil seyir halindeyken araç ön motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsü araçtan çıkarak yangını çaresizce izlerken çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken çevredeki bir vatandaş cep telefonu ile yangın anlarını an ve an kaydedildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülerek araç yangını ile ilgili inceleme başlatıldı.