Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü - Son Dakika

Alınan bilgilere göre olay, Muradiye ilçesinin Adaklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sevdin Hasar yönetimindeki 08 AU 492 plakalı araç seyir halindeyken elektrik kontağından dolayı alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor