Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
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Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

3 saat önce

Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldiTEKİRDAĞ - Muratlı-Tekirdağ karayolunda seyir halindeki bir kamyonun motor kısmından alevler yükseldi.

Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ - Muratlı- Tekirdağ karayolunda seyir halindeki bir kamyonun motor kısmından alevler yükseldi.

Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu 10. Km civarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Muratlı istikametine doğru seyir eden Cem Ocak'a ait 59 NC 799 plakalı kamyonun motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu sağa çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen kamyonda soğutma çalışması da yapıldı. Kamyonun kupa kısmına kadar yandığı görüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ, İtfaiye, Muratlı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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