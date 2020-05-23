Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç yandı.
Alınan bilgiye göre, Hafi Sayant idaresindeki 71 AAL 068 plakalı otomobilden Çarşamba- Ayvacık kara yolunda hareket halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Duman çıktığını gören sürücü, Çarşamba Şeker Fabrikası yakınlarında aracını yol kenarına çekti.
Kısa sürede alevler yükselmeye başlaması üzerine Sayant, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.