Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hafi Sayant idaresindeki 71 AAL 068 plakalı otomobilden Çarşamba- Ayvacık kara yolunda hareket halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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