Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Son Dakika

Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev alan çimento tankeri, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev alan çimento tankeri, kullanılamaz hale geldi. Çekiciyi tankerden ayıran sürücü yangının büyümesini önledi. Yangına müdahale anını bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi.

Finike- Demre karayolunun Çağıllı Plajı mevkiinde sabah saatlerinde sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 ZUE 45 plakalı çimento yüklü tanker, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Diğer araç sürücülerinin uyardığı şoför, çimento tankerini durdurdu. Şoför ve diğer sürücüler, alevlere müdahale etti. Ancak alevler söndürülemeyince şoför, çekiciyi tankerden ayırıp uzaklaştırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında tanker, kullanılmaz hale geldi. Tankerin yanışı ve itfaiyenin müdahale anı Hüseyin Serdar Ekşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Hüseyin Serdar Ekşi, "Çimento kamyonu Demre'ye gidiyordu. Lastik patladı, alev aldı. Çok hızlı yayıldı yangın. Kamyon şoförü ve yoldan geçen diğer vatandaşlarla birlikte çimento mikserinin bulunduğu yerden kamyonun dorsesini ayırarak yangının ön tarafa sıçramasını önledik. Yangını söndürmeye çalıştık, ama olmadı. İhbarın ardından jandarma ve itfaiye araçlarının gelmesi uzun sürmedi ve yangına müdahale edildi" dedi.


Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı
Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak

Son Dakika Haberleri
20:41 Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
20:37 Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:37 Kastamonu tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika
20:35 Edirne tarihi cephe gerisi hastanesi müze olacak - Son Dakika
20:35 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
19:23 Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]