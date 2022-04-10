Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

10.04.2022 17:33

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı Karabük'te seyir halindeki şehiriçi halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki şehiriçi halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangına ilk olarak hortumlarla vatandaşlar müdahale etti.

Aydınlıkevler Mahallesi 504. Cadde'de seyir halinde olan Taner B. idaresindeki 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Taner B., durumu fark edince otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Bu sırada yolun kenarındaki evlerden hortum çeken vatandaşlar, otobüsten yükselen dumanlara su sıkarak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otobüsün motor kısmında büyük maddi hasar oluştu.

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı
Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı
Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

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Seyir halindeki otobüs alev aldı Seyir halindeki otobüs alev aldı Son dakika gündem: Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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