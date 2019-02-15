Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyon, Kullanılmaz Hale Gledi

Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyon, Kullanılmaz Hale Gledi

32 dakika önce

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, yangında kullanılmaz hale geldi.

Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyon, Kullanılmaz Hale Gledi, System.String[]
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, yangında kullanılmaz hale geldi. 

Erdek ilçesinin kırsal Kestanelik Mahallesi'nde Temel Tosun yönetimindeki 10 ACS 43 plakalı kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken Tosun, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Kamyonun kabin kısmını saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

İtfaiye, Balıkesir, Erdek, Güncel
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