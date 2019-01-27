Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Yandı

Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Yandı

39 dakika önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Yandı, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmir Çevreyolu'ndan Bayraklı yönüne giden M.A yönetimindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden M.A., aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Karşıyaka, İzmir, Güncel
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