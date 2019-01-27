Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Yandı
1 saat önce
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İzmir
Çevreyolu'ndan Bayraklı
yönüne giden M.A yönetimindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden M.A., aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:10 Kaynak: DHA
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