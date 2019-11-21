Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü - Son Dakika

Seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü

6 saat önce

Seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndüİSTANBUL - D100 Karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü

İSTANBUL - D100 Karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Araç içindeki iki kişi son anda kurtuldu

Olay, saat 07.00 sıralarında D100 Karayolu Kısıklı yol ayrımında meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu 34 FP 9305 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kişilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin tedbir amaçlı hastanede oldukları öğrenilirken yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü

D-100 Karayolu, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:13 Kaynak: İHA
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