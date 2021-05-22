Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı - Son Dakika

Söğüt ilçesinde Fikri E.'nin kullandığı 11 DB 188 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Fikri E. aracı yol kenarına çekip, içindeki 4 yolcusunu indirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi

Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje