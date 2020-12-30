DİYARBAKIR'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangında hurda yığınına döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev aldı. Adı öğrenilemeyen sürücü, otomobili, 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde sağa çekerek itfaiyeyiaradı. Kısa sürede otomobili saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Seyir halindeyken alev alan otomobil, demir yığınına döndü - Son Dakika