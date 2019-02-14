Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Hurdaya Döndü

Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Hurdaya Döndü

51 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Hurdaya Döndü, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Karabuğa yönetimindeki 20 DR 986 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Karabuğa otomobili yol kenarına çekerek, aracı terk etti, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sararken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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