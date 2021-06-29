SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL, KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

MUĞLA'da bir otomobil seyir halindeyken motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 07.30 sıralarında Fethiye- Muğla karayolu Göcek mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden sürücü Erdal Ö., yönetimindeki 07 ERH 35 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Kıvılcımı gören Erdal Ö. aracı emniyet şeridine çektikten sonra aşağıya inerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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