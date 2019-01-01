Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi

Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi

25 dakika önce

Ankara'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Ümitköy yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındakiler, aracı sağa çekip indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Güncel
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