Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi
34 dakika önce
ANKARA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
ANKARA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Çankaya
ilçesi Söğütözü
Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı'nda, Ümitköy
yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındakiler, aracı sağa çekip indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürdü. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:38 Kaynak: DHA
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