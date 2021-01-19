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Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

19.01.2021 08:49
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

SAMSUN'da seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

SAMSUN'da seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında, otomobilin yanındaki bir başka otomobilin ise far, tampon ve lastiği eridi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında S.Y. yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. S.Y. aracı park edip, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobilin yakınındaki bir başka otomobilin ise far, tampon ve lastiği eridi.


Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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