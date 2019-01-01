Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Tamamen Yandı
13 dakika önce
Ankara'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.
Ankara
'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir
Yolu Dumlupınar
Bulvarı'ndan Ümitköy
istikametine seyreden Orhan T. idaresindeki 07 HCD 07 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark ederek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu önünde aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada alevler otomobilin her yanını sararken, Orhan T. çaresiz bir şekilde aracının yanışını izledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nın tek şeridi yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapalı kaldı.
Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:51 Kaynak: AA
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