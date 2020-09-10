Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunda meydana geldi. İsmail Tanal yönetimindeki 07 NLG 85 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Tanal, otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:12 - Kaynak: DHA
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